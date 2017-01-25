Стали відомі імена претендентів на щорічну премію "Українська книжка року"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У Держкомтелерадіо відбулося засідання Комітету з присудження щорічної премії Президента України “Українська книжка року”. Шляхом таємного голосування було визначено видання, подані для участі у конкурсі, яким Комітет пропонує присудити премію за 2016 рік, передає УНН із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Як повідомили у прес-службі, у номінації “За видатні досягнення у галузі художньої літератури” премію пропонується присудити виданням “Синій зошит. Аркуші днів світящих” та “Лад” (автор М.І. Дочинець, видавництво “Карпатська вежа”). Загалом у цій номінації було розглянуто 19 художніх творів класичної та сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури.

У номінації “За вагомий внесок у розвиток українознавства” серед 28 претендентів переможцем визначено видання “Марія Заньковецька” (автор В.П. Корнійчук, видавництво “Криниця”).

У номінації “За сприяння у вихованні підростаючого покоління” серед 20 допущених до конкурсу видань премію запропоновано присудити книжці “Їжак Вільгельм” (автор Т.В. Стус, ТОВ “Видавництво “Віват”).

Нагадаємо, що відповідно до Указу Президента України від 16 грудня 2009 року № 1058 в Україні започаткована щорічна премія Президента України “Українська книжка року” з метою відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книги та розвиток вітчизняної видавничої справи. Організаційне забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України “Українська книжка року” покладено на Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Премія присуджується у трьох номінаціях: за видатні досягнення у галузі художньої літератури книжковому виданню творів класичної або сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури; за вагомий внесок у розвиток українознавства книжковому виданню творів, які формують знання про Україну, її народ, історію, культуру, науку, довідковому, енциклопедичному, краєзнавчому або картографічному виданню, виданню іншого твору україністики; за сприяння у вихованні підростаючого покоління — книжковому виданню творів дитячої літератури, посібнику або підручнику для дошкільників, учнів чи студентів.

На здобуття премії висуваються книжкові видання українською мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття премії.

Диплом лауреата премії видається кожному зі співавторів твору. Лауреатам премії виплачується грошова частина премії, розмір якої становить 100 тисяч гривень. При цьому 50 відсотків грошової частини премії виплачується авторові твору (співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено в угоді між ними), 50 відсотків — видавництву або видавничій організації.

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