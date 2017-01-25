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Стали известны имена претендентов на ежегодную премию "Украинская книга года"

Стали известны имена претендентов на ежегодную премию "Украинская книга года"

Киев • УНН

 • 8739 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Госкомтелерадио состоялось заседание Комитета по присуждению ежегодной премии Президента Украины "Украинская книга года". Путем тайного голосования были определены издание, представленные для участия в конкурсе, которым Комитет предлагает присудить премию за 2016 год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Как сообщили в пресс-службе, в номинации "За выдающиеся достижения в области художественной литературы" премию предлагается присудить изданиям "Синяя тетрадь. Листы дней свитящих "и" Лад "(автор М.И. Дочинец, издательство" Карпатская башня "). Всего в этой номинации было рассмотрено 19 произведений классической и современной украинской прозы, поэзии, украинских переводов художественной литературы.

В номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения" среди 28 претендентов победителем определено издание "Мария Заньковецкая" (автор В.П. Корнийчук, издательство "Криница").

В номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" среди 20 допущенных к конкурсу изданий премию предложено присудить книге "Еж Вильгельм" (автор Т.В. Стус, ООО "Издательство" Виват ").

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Украины от 16 декабря 2009 года № 1058 в Украине учреждена ежегодная премия Президента Украины "Украинская книга года" с целью отметить авторов, издательства и издательские организации, внесшие значительный вклад в популяризацию украинской книги и развитие отечественного издательского дела . Организационное обеспечение работы Комитета по ежегодной премии Президента Украины "Украинская книга года" возложена на Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

Премия присуждается в трех номинациях: за выдающиеся достижения в области художественной литературы книжному изданию произведений классической или современной украинской прозы, поэзии, украинских переводов художественной литературы; за весомый вклад в развитие украиноведения книжному изданию произведений, которые формируют знания об Украине, ее народе, истории, культуре, науке, справочному, энциклопедическому, краеведческому или картографическому изданию, изданию другого произведения украинистики; за содействие в воспитании подрастающего поколения - книжному изданию произведений детской литературы, руководству или учебнику для дошкольников, учеников или студентов.

На соискание премии выдвигаются книжные издания на украинском языке, изданные в Украине в течение последних трех лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание премии.

Диплом лауреата премии выдается каждому из соавторов произведения. Лауреатам премии выплачивается денежная часть премии, размер которой составляет 100 тыс. гривен. При этом 50 процентов денежной части премии выплачивается автору произведения (соавторам в равных долях, если иное не предусмотрено в соглашении между ними), 50 процентов - издательству или издательской организации.

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