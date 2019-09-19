Стали відомі деталі вбивства чиновника на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Автомобіль, на якому вбивця, ймовірно, дістався до місця скоєння вбивства чиновника на Запоріжжі, був крадений. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Автомобіль Daewoo Lanos, на якому зловмисник дістався місця скоєння вбивства, з початку 2018 році перебуває в угоні.
Автомобіль належав жителю міста Кам’янське Дніпропетровської області. Після вбивства зловмисник покинув автомобіль неподалік місця скоєння злочину та підпалив його.
У частково знищеному вогнем автомобілі було виявлено пістолет "Макарова", який, ймовірно, є знаряддям скоєння вбивства. На місці вчинення злочину вилучено більше ніж 10 стріляних гільз.
Нагадаємо, вранці 18 вересня невідомий розстріляв чиновника Якимівської селищної ради Запорізької області Дмитра Кирилова. Поліція почала розслідування за кваліфікацією "умисне вбивство". Почалися оперативно-розшукові дії з встановлення особи зловмисника та місця його перебування. Неподалік місця скоєння злочину був виявлений спалений автомобіль та зброя.