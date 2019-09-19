Стали известны детали убийства чиновника на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Автомобиль, на котором убийца, вероятно, добрался до места совершения убийства чиновника в Запорожской области, был краденый. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Автомобиль Daewoo Lanos, на котором злоумышленник добрался до места совершения убийства, с начала 2018 года находится в угоне.
Автомобиль принадлежал жителю города Каменское Днепропетровской области. После убийства злоумышленник покинул автомобиль недалеко от места совершения преступления и поджег его.
В частично уничтоженном огнем автомобиле были обнаружены пистолет "Макарова", который, вероятно, является орудием совершения убийства. На месте совершения преступления изъято более 10 стреляных гильз.
Напомним, утром 18 сентября неизвестный расстрелял чиновника Якимовского поселкового совета Запорожской области Дмитрия Кириллова. Полиция начала расследование по квалификации "умышленное убийство". Начались оперативно-розыскные действия по установлению личности злоумышленника и места его нахождения. Неподалеку от места совершения преступления был обнаружен сожженный автомобиль и оружие.