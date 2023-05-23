Сталася пожежа на складі одного із підприємств у дятькові брянської області - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Пожежа сталася на вулиці Леніна в брянському місті дятьково. Горіло нове виробничо-складське приміщення підприємства ТОВ "Александр", що готувалося до відкриття. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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За інформацією росЗМІ, в результаті пожежі, що сталася на вулиці Леніна у місті Дятьково брянської області, нібито горіло нове виробничо-складське приміщення підприємства ТОВ "Александр", яке готували до відкриття. За деякими даними, це підприємство належить жителям москви.
Повідомляється, що склад нібито знаходився на території, яка раніше використовувалася Дятьківським кришталевим заводом. Пожежу було ліквідовано за 40 хвилин. Інформація про причину пожежі, наслідки та постраждалих відсутня.
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