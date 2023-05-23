Произошел пожар на складе одного из предприятий в дятькове брянской области - росСМИ

Детали

По информации росСМИ, в результате пожара, произошедшего на улице Ленина в городе дятьково брянской области, якобы горело новое производственно-складское помещение предприятия ООО "Александр", которое готовили к открытию. По некоторым данным, это предприятие принадлежит жителям москвы.

Сообщается, что склад якобы находился на территории, которая ранее использовалась Дятьковским хрустальным заводом. Пожар был ликвидирован за 40 минут. Информация о причине пожара, последствиях и пострадавших отсутствует.

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