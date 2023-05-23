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13 марта, 19:26 • 46696 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104179 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107364 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107553 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101575 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94695 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110195 просмотра

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Произошел пожар на складе одного из предприятий в дятькове брянской области - росСМИ

Произошел пожар на складе одного из предприятий в дятькове брянской области - росСМИ

Киев • УНН

 • 638866 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Пожар произошел на улице Ленина в брянском городе дятьково. Горело новое производственно-складское помещение предприятия ООО "Александр", которое готовилось к открытию. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По информации росСМИ, в результате пожара, произошедшего на улице Ленина в городе дятьково брянской области, якобы горело новое производственно-складское помещение предприятия ООО "Александр", которое готовили к открытию. По некоторым данным, это предприятие принадлежит жителям москвы.

Сообщается, что склад якобы находился на территории, которая ранее использовалась Дятьковским хрустальным заводом. Пожар был ликвидирован за 40 минут. Информация о причине пожара, последствиях и пострадавших отсутствует.

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