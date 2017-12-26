Стала відома символічна збірна першої частини сезону в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Видання Goal.com оголосило список з 11 гравців, які продемонстрували найкращий виступ за підсумками стартової частини сезону 2017-18 років в АПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
Тотальну більшість у переліку зайняли представники беззаперечного лідера в турнірній таблиці "Манчестер Сіті" – вісім.
Повністю збірна виглядає так:
Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Джеймс Тарковскі ("Бернлі"), Фабіан Делф, Ніколас Отаменді, Кайл Уокер, Давид Сільва, Фернандіньо, Кевін де Брюйне, Лерой Сане, Рахім Стерлінг (усі "Манчестер Сіті").
Зауважимо, що "містяни" виграли 18 із 19 поєдинків чемпіонату і завтра проведуть поєдинок наступного туру змагань проти "Ньюкаслу".
Як повідомляв УНН, "Манчестер Юнайтед" виставив на трансфер Мхітаряна.