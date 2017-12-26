Стала известна символическая сборная первой части сезона в АПЛ

Тотальное большинство в перечне заняли представители безоговорочного лидера в турнирной таблице "Манчестер Сити" - восемь.

Полностью сборная выглядит так:

Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковского ("Бернли"), Делф, Отаменди, Кайл Уокер, Давид Сильва, Фернандиньо, Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Стерлинг (все "Манчестер Сити").

Заметим, что "горожане" выиграли 18 из 19 поединков чемпионата и завтра проведут поединок следующего тура соревнований против "Ньюкасла".

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" выставил на трансфер Мхитаряна.