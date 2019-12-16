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Стала відома причина смерті зниклого на Тернопільщіні підлітка

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Правоохоронці назвали причину смерті зниклого 15-річного підлітка у регіоні нещодавно підлітка, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Тернопільській області.

У неділю, 15 грудня, близько обіду в полі між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району було виявлено тіло невідомого чоловіка. Його помітили мисливці під час полювання та повідомили в поліцію.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився безвісти зниклий 15-річний Віктор Груб’як із села Золота Слобода Козівського району.

“Під час поверхневого огляду на тілі неповнолітнього ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Правоохоронці припускають, що хлопець, повертаючись додому, ймовірно, заблукав та пішов у напрямку Козівського цукрового заводу. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи смерть юнака настала внаслідок загального переохолодження тіла”, — вказано у повідомленні поліції.

Нагадаємо, хлопець пішов з дому ще ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Поліцейські Тернопільщини активно вели пошуки зниклого.

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