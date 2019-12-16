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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 40989 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102463 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 169453 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115463 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113515 просмотра

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Стала известна причина смерти пропавшего в Тернопольськой области подростка

Стала известна причина смерти пропавшего в Тернопольськой области подростка

Киев  •  УНН

 • 26558 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правоохранители назвали причину смерти пропавшего 15-летнего подростка в регионе недавно подростка, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.

В воскресенье, 15 декабря, около полудня в поле между селами Вився и Золотая Слобода Козовского района было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его заметили охотники во время охоты и сообщили в полицию.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался вести пропавший 15-летний Виктор Грубьяк из села Золотая Слобода Козовского района.

“Во время поверхностного осмотра на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Правоохранители предполагают, что парень, возвращаясь домой, вероятно, заблудился и пошел в направлении Козовского сахарного завода. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть юноши наступила в результате общего переохлаждения тела”, — указано в сообщении полиции.

Напомним, парень ушел из дома еще вечером 21 ноября. Последний раз его видели около часа ночи 22 ноября у дома культуры соседнего села Вився. Полицейские Тернопольской области активно вели поиски пропавшего.

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