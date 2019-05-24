Стала відома найбільш оплачувана посада у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Найбільш оплачуваною посадою з усіх професій у столиці є посада директора департаменту (за Класифікатором професій). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості.
Так, наймані працівники цієї категорії можуть розраховувати на зарплату понад 43000 грн.
"За інформацією, наданою нашому центру роботодавцями, найбільш оплачуваними спеціалістами в Києві сьогодні є директори департаментів підприємств як державних, так і приватних, в різних галузях економіки", - зазначили у прес-службі.
Зокрема, мова йде про сферу телекомунікацій та банківської діяльності.
Зазначається, що цінові пропозиції за вакансіями для таких топ-менеджерів мінімум в три рази перевищують середню зарплату в столиці.
Крім того, попит на досвідчених керівників в столичних компаніях залишається стабільно високим, а от пропозиція кадрів недостатня.
"Посада директора департаменту передбачає високий рівень професіоналізму та відповідальності, організаторських здібностей, а також наявність значного досвіду керівної роботи в конкретній сфері. Тому для роботодавця пошук таких спеціалістів завжди є досить ускладненим”, - додали у прес-службі.
Нагадаємо, у Кабміні розказали, які середні зарплати матимуть українці у 2021 році.