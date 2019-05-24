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Стала известна наиболее оплачиваемая должность в Киеве

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Самой высокооплачиваемой должностью из всех профессий в столице является должность директора департамента (по Классификатору профессий). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.

Так, наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 000 грн.

"По информации, предоставленной нашему центру работодателями, наиболее оплачиваемыми специалистами в Киеве сегодня есть директоры департаментов предприятий как государственных, так и частных, в разных отраслях экономики", - отметили в пресс-службе.

В частности, речь идет о сфере телекоммуникаций и банковской деятельности.

Отмечается, что ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров минимум в три раза превышают среднюю зарплату в столице.

Кроме того, спрос на опытных руководителей в столичных компаниях остается стабильно высоким, а вот предложение кадров - недостаточным.

"Должность директора департамента предполагает высокий уровень профессионализма и ответственности, организаторских способностей, а также наличие значительного опыта руководящей работы в конкретной сфере. Поэтому для работодателя поиск таких специалистов всегда достаточно осложнен", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Кабмине рассказали, какие средние зарплаты будут получать украинцы в 2021 году.

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