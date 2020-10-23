Стала відома дата жеребкування відбірного турніру на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. ФІФА проведе жеребкування відбірного турніру до Чемпіонату світу 2022 року із зони УЄФА на початку грудня у Швейцарії, передає УНН із посиланням на УАФ.
Так, церемонія відбудеться 7 грудня 2020 року у Цюриху (початок – о 19:00 за Києвом).
Відбір ЧС-2022 у європейській зоні, де розігруватимуться 13 путівок, має стартувати у березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.
Усі 55 збірних, що представляють асоціації УЄФА (серед яких і збірна України), зіграють у двоколовому турнірі у 10-ти групах (п'ять — по шість команд і п'ять — по п'ять). Передбачено 10 "вікон" із березня по листопад 2021 року.
Перед жеребкуванням учасники, згідно з рейтингом ФІФА після фінішу групового турніру Ліги націй-2020/2021, будуть розподілені на шість кошиків (у п'яти буде по 10 команд, в одному — п'ять).
Також додамо, на ЧС-2022 Європа має 13 місць, Африка — 5, Південна Америка та Азія — по 4,5, КОНКАКАФ — 3,5, Океанія — 0,5. Ще одна ліцензія дісталася Катару, як господарю мундіалю.
Як повідомлялося раніше в УНН, ФІФА оприлюднила календар Чемпіонату світу-2022.