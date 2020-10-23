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Стала известна дата жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022

Стала известна дата жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 11542 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. ФИФА проведет жеребьевку отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года из зоны УЕФА в начале декабря в Швейцарии, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Так, церемония состоится 7 декабря 2020 года в Цюрихе (начало - в 19:00 по Киеву).

Отбор ЧМ-2022 в европейской зоне, где будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021 года, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022-го.

Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА (среди которых и сборная Украины), сыграют в двухкруговом турнире в 10-ти группах (пять - по шесть команд и пять - по пять). Предусмотрено 10 "окон" с марта по ноябрь 2021 года.

Перед жеребьевкой участники, согласно рейтингу ФИФА после финиша группового турнира Лиги наций-2020/2021, будут распределены на шесть корзин (в пяти будет по 10 команд, в одной - пять).

Также добавим, на ЧМ-2022 Европа имеет 13 мест, Африка - 5, Южная Америка и Азия - по 4,5, КОНКАКАФ - 3,5, Океания - 0,5. Еще одна лицензия досталась Катару, как хозяину мундиаля.

Как сообщалось ранее в УНН, ФИФА обнародовала календарь Чемпионата мира-2022.

Украинские Национальные Новости

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