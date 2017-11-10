Стала відома дата вручення "Золотого м'яча"

Переможець визначиться та отримає приз на церемонії, яка пройде 7 грудня.

Ведучими церемонії нагородження будуть Жером Ревом і колишній футболіст Давид Жинола.

Нагадаємо, що раніше стали відомі всі 30 номінантів на цю нагороду.

Найбільше номінантів на найпрестижнішу футбольну нагороду делегував мадридський "Реал" (7 гравців). Також серед претендентів найдорожчий футболіст Неймар та рекордсмен європейського відбіркового турніру ЧС поляк Роберт Лєвандовскі.