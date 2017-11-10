Стала известна дата вручения "Золотого мяча"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Издание France Football, которое вручает награду лучшему футболисту мира - "Золотой мяч", объявило дату церемонии, передает УНН со ссылкой на сайт издания.
Победитель определится и получит приз на церемонии, которая пройдет 7 декабря.
Ведущими церемонии награждения будут Жером Ревом и бывший футболист Жинола.
Напомним, что ранее стали известны все 30 номинантов на эту награду.
Больше всего номинантов на самую престижную футбольную награду делегировал мадридский "Реал" (7 игроков). Также среди претендентов самый дорогой футболист Неймар и рекордсмен европейского отборочного турнира ЧМ поляк Роберт Левандовски.