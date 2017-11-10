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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57811 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 66127 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69644 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58823 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97594 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100627 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129409 просмотра

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Стала известна дата вручения "Золотого мяча"

Стала известна дата вручения "Золотого мяча"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Издание France Football, которое вручает награду лучшему футболисту мира - "Золотой мяч", объявило дату церемонии, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

Победитель определится и получит приз на церемонии, которая пройдет 7 декабря.

Ведущими церемонии награждения будут Жером Ревом и бывший футболист Жинола.

Напомним, что ранее стали известны все 30 номинантов на эту награду.

Больше всего номинантов на самую престижную футбольную награду делегировал мадридский "Реал" (7 игроков). Также среди претендентов самый дорогой футболист Неймар и рекордсмен европейского отборочного турнира ЧМ поляк Роберт Левандовски.

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