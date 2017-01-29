"Сталь" підписала бразильського півзахисника Л.Да Сілву
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Другим новачком “Сталі” в дане зимове міжсезоння став 31-річний бразильський півзахисник Леандро Да Сілва, передає УНН з посиланням на прес-службу ФК “Сталь”.
Футболіст підписав контракт зі “сталеварами” терміном на півтора роки.
Українським шанувальникам футболу Л.Да Сілва відомий за виступами в київському “Арсеналі”, кольори якого захищав з 2011 по 2013 роки (27 матчів). Останнім часом півзахисник грав за російську “Кубань” і “Волгу”.
Нагадаємо, що першим новачком “Сталі” у 2017 році став центральний оборонець Артем Шабанов, котрий раніше виступав за “Волинь”.