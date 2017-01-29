"Сталь" подписала бразильского полузащитника Л.да Силву
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Вторым новичком "Стали" в данное зимнее межсезонье стал 31-летний бразильский полузащитник Леандро да Силва, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Сталь".
Футболист подписал контракт со "сталеварами" сроком на полтора года.
Украинским любителям футбола Л.да Силва известный по выступлениям в киевском "Арсенале", цвета которого защищал с 2011 по 2013 годы (27 матчей). В последнее время полузащитник играл за российскую "Кубань" и "Волгу".
Напомним, что первым новичком "Стали" в 2017 году стал центральный защитник Артем Шабанов, который ранее выступал за "Волынь".