Стадіон "Чорноморець" в Одесі виставлено на нові торги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визначив нову дату торгів одеського стадіону "Чорноморець" – 26 вересня 2019 року. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Так, голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі відбудеться 26 вересня. Усі активи перебувають на балансі акціонерного товариства "Імексбанк". Нова початкова ціна реалізації – 733 250,38 тис. грн.
Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах – 26.09.2019 до 16:00.
Раніше УНН повідомляв, що на 25 червня було призначено голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець".
Також нагадаємо, що у травні минулого року нежитлові приміщення стадіону "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж на Prozorro.