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Стадіон "Чорноморець" в Одесі виставлено на нові торги

Стадіон "Чорноморець" в Одесі виставлено на нові торги

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визначив нову дату торгів одеського стадіону "Чорноморець" – 26 вересня 2019 року. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Так, голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі відбудеться 26 вересня. Усі активи перебувають на балансі акціонерного товариства "Імексбанк". Нова початкова ціна реалізації – 733 250,38 тис. грн.

Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах – 26.09.2019 до 16:00.

Раніше УНН повідомляв, що на 25 червня було призначено голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець".

Також нагадаємо, що у травні минулого року нежитлові приміщення стадіону "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж на Prozorro. 

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