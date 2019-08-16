Стадион "Черноморец" в Одессе выставлен на новые торги

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 54020 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 72926 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124132 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134501 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124398 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127121 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129463 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153057 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Стадион "Черноморец" в Одессе выставлен на новые торги

Стадион "Черноморец" в Одессе выставлен на новые торги

Киев  •  УНН

 • 11270 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил новую дату торгов одесского стадиона "Черноморец" - 26 сентября 2019 года. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Так, голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец" в Одессе состоится 26 сентября. Все активы находятся на балансе акционерного общества "Имэксбанк". Новая начальная цена реализации - 733 250,38 тыс. грн.

Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 26.09.2019 до 16:00.

Ранее УНН сообщал, что на 25 июня был назначен голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец".

Также напомним, что в мае прошлого года нежилые помещения стадиона "Черноморец" в Одессе выставили на продажу на Prozorro.

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