Стадион "Черноморец" в Одессе выставлен на новые торги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил новую дату торгов одесского стадиона "Черноморец" - 26 сентября 2019 года. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Так, голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец" в Одессе состоится 26 сентября. Все активы находятся на балансе акционерного общества "Имэксбанк". Новая начальная цена реализации - 733 250,38 тыс. грн.
Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 26.09.2019 до 16:00.
Ранее УНН сообщал, что на 25 июня был назначен голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец".
Также напомним, что в мае прошлого года нежилые помещения стадиона "Черноморец" в Одессе выставили на продажу на Prozorro.