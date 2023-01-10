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ССО показали унікальні кадри захоплення російських позицій на околицях Бахмута

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Сили спеціальних операцій ЗС України опублікували унікальні кадри захоплення ворожих позицій і знищення противника на околицях Бахмута на Донеччині, передає УНН.

ССО показали унікальні кадри захоплення російських позицій на околицях Бахмута

Цитата

«Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цей опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак.

«Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій. В результаті проведеної операції воїни ССО України знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше Сили спеціальних операцій показували, як відпрацьовують по цілях під Бахмутом.

9 січня речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий повідомляв, що Бахмутський напрямок залишається найзапеклішою точкою фронту. 

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