ССО показали уникальные кадры захвата российских позиций в окрестностях Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Силы специальных операций ВС Украины опубликовали уникальные кадры захвата вражеских позиций и уничтожения противника в окрестностях Бахмута в Донецкой области, передает УНН.
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«Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны, операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты», - говорится в сообщении.
Сообщается, что этот опорный пункт ранее удерживался украинскими военными, но был потерян в результате вражеских атак.
«Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро истребило противника, который оказывал сопротивление. Позиции врага перешли под контроль операторов Сил специальных операций. В результате проведенной операции воины ССО Украины уничтожили 13 и взяли в плен 5 российских военных», - отмечается в сообщении.
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Ранее Силы специальных операций показывали, как отрабатывают по целям под Бахмутом.
9 января спикер Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый сообщал, что Бахмутское направление остается самой ожесточенной точкой фронта.