Сили спеціальних операцій показали, як відпрацьовують по цілях під Бахмутом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України влучно відпрацьовують по цілях під Бахмутом, пише УНН з посиланням на пресслужбу Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Цитата
"Чітко по цілях відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом. На відео - результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномета зупиняють наступи росіян на підступах до міста", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ ліквідували російського снайпера