Сили спеціальних операцій показали, як відпрацьовують по цілях під Бахмутом

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"Чітко по цілях відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом. На відео - результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномета зупиняють наступи росіян на підступах до міста", - йдеться в повідомленні.

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