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Сили спеціальних операцій показали, як відпрацьовують по цілях під Бахмутом

Київ • УНН

 • 911455 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України влучно відпрацьовують по цілях під Бахмутом, пише УНН з посиланням на пресслужбу Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Сили спеціальних операцій показали, як відпрацьовують по цілях під Бахмутом

Цитата

"Чітко по цілях відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом. На відео - результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномета зупиняють наступи росіян на підступах до міста", - йдеться в повідомленні.

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