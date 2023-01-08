Силы специальных операций показали, как отрабатывают по целям под Бахмутом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины метко отрабатывают по целям под Бахмутом, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Сил специальных операций ВС Украины.
Цитата
"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом. На видео - результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ликвидировали российского снайпера