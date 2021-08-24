США зробили заяву до Дня Незалежності України: обіцяють підтримку у євроатлантичних прагненнях і в захисті від агресії РФ

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Так, Блінкен зазначив, що 30 років тому Верховна Рада зробила сміливий вибір, взявши новий курс на становлення України незалежною, демократичною і суверенною державою, заснованою на європейських цінностях.

За словами Держсекретаря США, за три десятиліття траєкторія України в її євроатлантичне майбутнє була ясна, і український народ може пишатися своїми досягненнями.

Цитата:

“Протягом усього цього періоду Сполучені Штати підтримували вас. Ми твердо переконані в тому, що демократична, процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам не тільки народу України, але також Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. Ми продовжимо підтримувати вас у ваших зусиллях з досягнення ваших євроатлантичних прагнень, відновлення і забезпечення безпеки міжнародно визнаних кордонів України і захисту від агресії Росії. Ваші поточні зусилля з реформування є ключем до досягнення цих цілей, і ми залишаємося вашим близьким партнером у вашій роботі з просування зусиль по боротьбі з корупцією, сприяння економічному зростанню та виконання обіцянок Революції Гідності”, - заявив Блінкен.

“Сполучені Штати віддані зміцненню наших відносин з Україною, оскільки ми разом працюємо над побудовою благополучного майбутнього для всіх українців. Вітаємо з 30-річчям незалежності”, - додав він.

Додамо

Сьогодні Україна відзначає ювілей своєї незалежності — 30 років.