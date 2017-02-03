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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США збережуть дію санкцій проти Росії - постпред США в ООН

Київ • УНН

 • 12809 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. США збережуть дію санкцій щодо Росії за анексію Криму до припинення окупації півострова. Про це повідомила постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью Йорку, передає УНН.

США збережуть дію санкцій проти Росії - постпред США в ООН

“Сплеск бойових дій в цій частині України, загибель людей, руйнування інфраструктури, криза розростається. Цю ескалацію насильства потрібно зупинити. США разом з народом України, який майже 3 роки страждає від окупації і військової інтервенції Росії,” — зазначила вона.

“США як і раніше засуджують і вимагають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції у зв’язку з Кримом будуть діяти, поки Росія не поверне контроль щодо півострова Україні,” — заявила Н.Хейлі.

Нагадаємо, ввечері, перед засіданням РБ ООН щодо ситуації в Авдіївці незаконні збройні формування продовжували обстрілювати житлові райони Авдіївки.

За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О’брайена ООН може надати допомогу евакуйованим із Авдіївки мирним громадянам.

Раніше Н.Хейлі зазначила, що нова адміністрація у Вашингтоні не буде визнавати Крим частиною Росії.

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