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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США сохранят действие санкций против России - постпред США в ООН

Киев • УНН

 • 12808 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова. Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

США сохранят действие санкций против России - постпред США в ООН

"Всплеск боевых действий в этой части Украины, гибель людей, разрушение инфраструктуры, кризис разрастается. Эту эскалацию насилия нужно остановить. США вместе с народом Украины, который почти 3 года страдает от оккупации и военной интервенции России ", - отметила она.

"США по-прежнему осуждают и требуют немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль за полуостровом Украине ", - заявила Н.Хейли.

Напомним, вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Авдеевке незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки мирным гражданам.

Ранее Н.Хейли отметила, что новая администрация в Вашингтоне не будет признавать Крым частью России.

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