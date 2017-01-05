США заявили про докази причетності РФ до кібератак

Відзначається, що доповідь з доказами повинна бути представлена нинішньому президентові США Бараку Обамі 5 січня, а обраному президенту країни Дональду Трампу 6 січня, однак, за словами неназваних чиновників, документ все ще знаходиться в розробці.

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Як повідомляв УНН, директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що доповідь американської розвідки щодо кібератак буде сфокусована лише на те, що конкретно зробила Росія під час президентських виборів в США.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп проведе зустріч з представниками американської розвідки щодо кібератак у п’ятницю 6 січня.