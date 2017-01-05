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США заявили про докази причетності РФ до кібератак

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Розвідувальні служби США заявили, що їм вдалося отримати “неспростовні докази” того, що Росія причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів, отриманих шляхом злому. Про таке повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників, передає УНН.

Відзначається, що доповідь з доказами повинна бути представлена нинішньому президентові США Бараку Обамі 5 січня, а обраному президенту країни Дональду Трампу 6 січня, однак, за словами неназваних чиновників, документ все ще знаходиться в розробці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WikiLeaks виплатить 30 тис. дол. за інформацію про зниклі документи по листуванню Х.Клінтон

Як повідомляв УНН, директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що доповідь американської розвідки щодо кібератак буде сфокусована лише на те, що конкретно зробила Росія під час президентських виборів в США.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп проведе зустріч з представниками американської розвідки щодо кібератак у п’ятницю 6 січня.

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