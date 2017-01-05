США заявили о доказательствах причастности РФ к кибератакам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Разведывательные службы США заявили, что им удалось получить "неопровержимые доказательства" того, что Россия причастна к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.
Отмечается, что доклад с доказательствами должен быть представлен нынешнему президенту США Бараку Обаме 5 января, а избранному президенту страны Дональду Трампу 6 января, однако, по словам неназванных чиновников, документ все еще находится в разработке.
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Как сообщал УНН, директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что доклад американской разведки по кибератаках будет сфокусирован только на том, что конкретно сделала Россия в ходе президентских выборов в США.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп проведет встречу с представителями американской разведки по кибератакам в пятницу 6 января.