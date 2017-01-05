США застосували санкції проти сина бен Ладена

У повідомленні відомства зазначається, що 14 серпня 2015 року бен Ладен був офіційно оголошений членом "Аль-Каїди". Пізніше він виступив з погрозами на адресу США.

Як повідомляв УНН, син ліквідованого лідера “Аль-Каїди” Усами бен Ладена — Хамза — пообіцяв помститися США за смерть його батька.