США застосували санкції проти сина бен Ладена
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Держдепартамент США сьогодні оголосив про включення до списку міжнародних терористів Хамзи бен Ладена - сина ліквідованого в 2011 році ватажка угруповання "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У повідомленні відомства зазначається, що 14 серпня 2015 року бен Ладен був офіційно оголошений членом "Аль-Каїди". Пізніше він виступив з погрозами на адресу США.
Як повідомляв УНН, син ліквідованого лідера “Аль-Каїди” Усами бен Ладена — Хамза — пообіцяв помститися США за смерть його батька.