США применили санкции против сына бен Ладена
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Госдепартамент США сегодня объявил о включении в список международных террористов Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В сообщении ведомства отмечается, что 14 августа 2015 г. бен Ладен был официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже он выступил с угрозами в адрес США.
Как сообщал УНН, сын ликвидированного лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена - Хамза - пообещал отомстить США за смерть отца.