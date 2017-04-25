США запровадили санкції проти сирійських учених через хімічну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 271 співробітника урядового Сирійського науково-дослідного центру, яких вважають причетними до розробки та виготовлення хімічної зброї, а також засобів її поширення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Ці масштабні санкції націлені на науковий центр, який підтримав жахливу хімічну атаку сирійського диктатора Башара Асада проти невинних цивільних”, — заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Науковці з санкційного списку, за даними США, працювали над реалізацією програми з розробки хімічної зброї щонайменше з 2012 року. Їхні активи і рахунки у США заморожені, американським організаціям і приватним особам заборонено з ними співпрацювати .
За словами С.Мнучіна, таким чином Вашингтон надсилає “потужний сигнал” щодо майбутнього притягнення режиму Б.Асада до відповідальності за “кричуще порушення прав людини”.
Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що має “незаперечні” докази того, що під час газової атаки 4 квітня у сирійському місті Хан-Шейхун був використаний зарин або подібна речовина.