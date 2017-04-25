США ввели санкции против сирийских ученых из-за химического оружия

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33676 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100308 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151846 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114654 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115431 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111884 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103838 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106922 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103444 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152454 просмотра

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Актуальное
США ввели санкции против сирийских ученых из-за химического оружия

США ввели санкции против сирийских ученых из-за химического оружия

Киев  •  УНН

 • 11499 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против 271 сотрудника правительственного Сирийского научно-исследовательского центра, которых считают причастными к разработке и изготовлению химического оружия, а также средств его распространения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Эти масштабные санкции нацелены на научный центр, который поддержал ужасную химическую атаку сирийского диктатора Башара Асада против невинных гражданских”, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ученые из санкционного списка, по данным США, работали над реализацией программы по разработке химического оружия минимум с 2012 года. Их активы и счета в США заморожены, американским организациям и частным лицам запрещено с ними сотрудничать.

По словам С.Мнучина, таким образом Вашингтон посылает “мощный сигнал” о будущем привлечения режима Б.Асада к ответственности за “вопиющее нарушение прав человека”.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что владеет “неоспоримыми” доказательствами того, что во время газовой атаки 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун был использован зарин или подобное вещество.

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