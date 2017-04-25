США ввели санкции против сирийских ученых из-за химического оружия

“Эти масштабные санкции нацелены на научный центр, который поддержал ужасную химическую атаку сирийского диктатора Башара Асада против невинных гражданских”, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ученые из санкционного списка, по данным США, работали над реализацией программы по разработке химического оружия минимум с 2012 года. Их активы и счета в США заморожены, американским организациям и частным лицам запрещено с ними сотрудничать.

По словам С.Мнучина, таким образом Вашингтон посылает “мощный сигнал” о будущем привлечения режима Б.Асада к ответственности за “вопиющее нарушение прав человека”.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что владеет “неоспоримыми” доказательствами того, что во время газовой атаки 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун был использован зарин или подобное вещество.