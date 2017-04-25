США ввели санкции против сирийских ученых из-за химического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против 271 сотрудника правительственного Сирийского научно-исследовательского центра, которых считают причастными к разработке и изготовлению химического оружия, а также средств его распространения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Эти масштабные санкции нацелены на научный центр, который поддержал ужасную химическую атаку сирийского диктатора Башара Асада против невинных гражданских”, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Ученые из санкционного списка, по данным США, работали над реализацией программы по разработке химического оружия минимум с 2012 года. Их активы и счета в США заморожены, американским организациям и частным лицам запрещено с ними сотрудничать.
По словам С.Мнучина, таким образом Вашингтон посылает “мощный сигнал” о будущем привлечения режима Б.Асада к ответственности за “вопиющее нарушение прав человека”.
Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что владеет “неоспоримыми” доказательствами того, что во время газовой атаки 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун был использован зарин или подобное вещество.