США запровадили санкції проти п’яти членів "Аль-Каїди"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сполучені Штати запровадили санкції відносно п’яти прибічників “Аль-Каїди” з Туреччини, що надають екстремістському угрупованню фінансові послуги та допомогу в організації поїздок, повідомило Міністерство фінансів 16 вересня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
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За словами директорки Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції “підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням “Аль-Каїди”.
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“Ми продовжимо працювати з нашими закордонними партнерами, в тому числі Туреччину, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки “Аль-Каїди”, — додала вона.
Доповнення
До списку потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, який мешкає в Туреччині. Міністерство фінансів дійшло висновку, що він є головним координатором деякої діяльності “Аль-Каїди” в Туреччині.
Під санкції також потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур’єр, який здійснював грошові перекази в підтримку “Аль-Кайди”, і турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.
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