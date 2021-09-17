США запровадили санкції проти п’яти членів "Аль-Каїди"

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сполучені Штати запровадили санкції відносно п’яти прибічників “Аль-Каїди” з Туреччини, що надають екстремістському угрупованню фінансові послуги та допомогу в організації поїздок, повідомило Міністерство фінансів 16 вересня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Деталі

За словами директорки Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції “підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням “Аль-Каїди”.

Цитата

“Ми продовжимо працювати з нашими закордонними партнерами, в тому числі Туреччину, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки “Аль-Каїди”, — додала вона.

Доповнення

До списку потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, який мешкає в Туреччині. Міністерство фінансів дійшло висновку, що він є головним координатором деякої діяльності “Аль-Каїди” в Туреччині.

Під санкції також потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур’єр, який здійснював грошові перекази в підтримку “Аль-Кайди”, і турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.

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