США ввели санкции против членов "Аль-Каиды"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти сторонников "Аль-Каиды" из Турции, предоставляющих экстремистской группировке финансовые услуги и помощь в организации поездок, сообщило Министерство финансов 16 сентября, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
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По словам директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Ґаки, санкции “подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов борьбе с финансированием” Аль-Каиды “.
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„Мы продолжим работать с нашими зарубежными партнерами, в том числе Турцию, чтобы разоблачать и разрушать сети финансовой поддержки“ Аль-Каиды”, — добавила она.
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В список попал юрист египетского происхождения Маджд Салим, который живет в Турции. Министерство финансов пришло к выводу, что он является главным координатором некоторой деятельности “Аль-Каиды” в Турции.
Под санкции также попали Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, египетский финансовый курьер, который осуществлял денежные переводы в поддержку “Аль-Каиды”, и турецкие граждане Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.
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