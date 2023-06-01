США закуплять для України установки Gepard на понад 118 млн доларів

Цитата

"Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт з твердою фіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю і постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Планується, що контракт виконуватиметься в Аммані (Йорданія), а кошти на нього було виділено з "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік. Дата поставки в Україну установок намічена на 30 травня 2024 року.

Доповнення

Раніше Пентагон анонсував початок навчань українців роботі з танками M1A1 Abrams.