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США закуплять для України установки Gepard на понад 118 млн доларів

США закуплять для України установки Gepard на понад 118 млн доларів

Київ • УНН

 • 419937 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Міноборони США закуплять для України зенітні самохідні установки Gepard на суму понад 118 млн доларів. Як зазначається на сайті Пентагону, для цього оборонне відомство країни уклало контракт з американською оборонною компанією Global Military Products, передає УНН.

Цитата

"Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт з твердою фіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю і постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Планується, що контракт виконуватиметься в Аммані (Йорданія), а кошти на нього було виділено з "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік. Дата поставки в Україну установок намічена на 30 травня 2024 року.

Доповнення

Раніше Пентагон анонсував початок навчань українців роботі з танками M1A1 Abrams.

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