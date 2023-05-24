Пентагон анонсировал начало учений украинцев работе с танками M1A1 Abrams

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Вооруженные силы США начнут обучение украинских военных работе с танками M1A1 Abrams "в течение следующей недели или около того", заявил Райдер.

Детали

Как сообщается, тренироваться будут на 31 танке Abrams, которые прибыли в Германию в начале этого месяца.

Дополнение

Прочная броня и газотурбинный двигатель Abrams мощностью 1500 лошадиных сил делают его гораздо более совершенным, чем танки советской эпохи, которые Украина использовала с начала войны.

Администрация Джо Байдена объявила в январе, что отправит в Украину обновленную версию танков Abrams, известную как M1A2 после того, как эти бронемашины будут произведены и закуплены, что потенциально может занять годы.

В марте администрация решила взамен предоставить танки M1A1 Abrams, чтобы танки "как можно быстрее были переданы в руки украинцев", сказал тогда Пэт Райдер.