Пентагон анонсировал начало учений украинцев работе с танками M1A1 Abrams
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Американские военные начнут обучать украинских военных работе с танками M1A1 Abrams примерно на следующей неделе, заявил во вторник в разговоре с "Голосом Америки" официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, передает УНН.
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Вооруженные силы США начнут обучение украинских военных работе с танками M1A1 Abrams "в течение следующей недели или около того", заявил Райдер.
Детали
Как сообщается, тренироваться будут на 31 танке Abrams, которые прибыли в Германию в начале этого месяца.
Дополнение
Прочная броня и газотурбинный двигатель Abrams мощностью 1500 лошадиных сил делают его гораздо более совершенным, чем танки советской эпохи, которые Украина использовала с начала войны.
Администрация Джо Байдена объявила в январе, что отправит в Украину обновленную версию танков Abrams, известную как M1A2 после того, как эти бронемашины будут произведены и закуплены, что потенциально может занять годы.
В марте администрация решила взамен предоставить танки M1A1 Abrams, чтобы танки "как можно быстрее были переданы в руки украинцев", сказал тогда Пэт Райдер.