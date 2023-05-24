Пентагон анонсував початок навчань українців роботі з танками M1A1 Abrams
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Американські військові почнуть навчати українських військових роботі з танками M1A1 Abrams приблизно наступного тижня, заявив у вівторок у розмові з "Голосом Америки" офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, передає УНН.
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Збройні сили США розпочнуть навчання українських військових роботі з танками M1A1 Abrams "протягом наступного тижня або близько того", заявив Райдер.
Деталі
Як повідомляється, тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця.
Доповнення
Міцна броня та газотурбінний двигун Abrams потужністю 1500 кінських сил роблять його набагато досконалішим, ніж танки радянської доби, які Україна використовувала з початку війни.
Адміністрація Джо Байдена оголосила в січні, що відправить в Україну оновлену версію танків Abrams, відому як M1A2 після того, як ці бронемашини будуть вироблені та закуплені, що потенційно може зайняти роки.
У березні адміністрація вирішила натомість надати танки M1A1 Abrams, щоб танки "якнайшвидше були передані до рук українців", сказав тоді Пет Райдер.