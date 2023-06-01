США закупят для Украины установки Gepard на более 118 млн долларов

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"Компания Global Military Products Inc.*, Флорида, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 118 375 740 долларов США на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard", - говорится в сообщении.

Детали

Планируется, что контракт будет выполняться в Аммане (Иордания), а средства на него были выделены из "средств на зарубежные военные продажи (Инициатива содействия безопасности Украины) за 2010 финансовый год. Дата поставки в Украину установок намечена на 30 мая 2024 года.

Дополнение

Ранее Пентагон анонсировал начало учений украинцев работе с танками M1A1 Abrams.