США закупят для Украины установки Gepard на более 118 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Минобороны США закупят для Украины зенитные самоходные установки Gepard на сумму более 118 млн долларов. Как отмечается на сайте Пентагона, для этого оборонное ведомство страны заключило контракт с американской оборонной компанией Global Military Products, передает УНН.
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"Компания Global Military Products Inc.*, Флорида, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 118 375 740 долларов США на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard", - говорится в сообщении.
Детали
Планируется, что контракт будет выполняться в Аммане (Иордания), а средства на него были выделены из "средств на зарубежные военные продажи (Инициатива содействия безопасности Украины) за 2010 финансовый год. Дата поставки в Украину установок намечена на 30 мая 2024 года.
Дополнение
Ранее Пентагон анонсировал начало учений украинцев работе с танками M1A1 Abrams.