США закликають своїх громадян не відвідувати Ірак

КИЇВ. 16 травня. УНН. Державний департамент закликає своїх громадян відмовитися від візитів до Іраку через загрози в регіоні, пов’язані “з тероризмом, викраденням людей і збройними конфліктами”. Про це йдеться в документі, розміщеному в середу на сайті Держдепу, інформує УНН.