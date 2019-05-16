США закликають своїх громадян не відвідувати Ірак
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Державний департамент закликає своїх громадян відмовитися від візитів до Іраку через загрози в регіоні, пов’язані “з тероризмом, викраденням людей і збройними конфліктами”. Про це йдеться в документі, розміщеному в середу на сайті Держдепу, інформує УНН.
Згідно з документом, Іраку присвоєно четвертий, найвищий рівень небезпеки.
“Громадяни США не повинні подорожувати через Ірак в Сирію для участі в збройному конфлікті, де вони зіткнуться з екстремальними особистими ризиками (викрадення, каліцтва або смерть) і юридичними ризиками (арешт, штрафи і висилка)”, — наголошується в повідомленні.
У документі підкреслюється, що можливості уряду США по наданню послуг в надзвичайних ситуаціях громадянам США в Іраку вкрай обмежені.
Як стало відомо раніше, США вирішили евакуювати своїх дипломатів з Іраку.