США призывают своих граждан не посещать Ирак
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Государственный департамент призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз в регионе, связанных “с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами”. Об этом говорится в документе, размещенном в среду на сайте Госдепа, передает УНН.
Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.
“Граждане США не должны путешествовать через Ирак в Сирию для участия в вооруженном конфликте, где они столкнутся с экстремальными личными рисками (похищение, увечья или смерть) и юридическими рисками (арест, штрафы и высылка)”, — отмечается в сообщении.
В документе подчеркивается, что возможности правительства США по оказанию услуг в чрезвычайных ситуациях гражданам США в Ираке крайне ограничены.
Как стало известно ранее, США решили эвакуировать своих дипломатов из Ирака.