США закликали РФ видати обвинувачених в кібератаках росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство юстиції США звернулося до Росії з проханням про видачу трьох росіян, яких американські правоохоронні органи обвинувачують в хакерських атаках і викраденні особистих даних інтернет-користувачів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Відсутність між двома країнами угоди про екстрадицію не має стати перешкодою для видачі обвинувачених в серйозних злочинах, заявила американська сторона.
Мін'юст США 15 березня висунув офіційні обвинувачення двом співробітникам ФСБ - Дмитру Докучаєву і Ігорю Сущину. Вони обвинувачуються в крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo.
Обвинувачення також пред'явлені ще одному росіянину Олексію Бєлану і громадянину Казахстану та Канади Каріму Баратову, які, за даними американського слідства, вчинили на замовлення співробітників ФСБ злом серверів Yahoo.