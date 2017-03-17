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США закликали РФ видати обвинувачених в кібератаках росіян

США закликали РФ видати обвинувачених в кібератаках росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство юстиції США звернулося до Росії з проханням про видачу трьох росіян, яких американські правоохоронні органи обвинувачують в хакерських атаках і викраденні особистих даних інтернет-користувачів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Відсутність між двома країнами угоди про екстрадицію не має стати перешкодою для видачі обвинувачених в серйозних злочинах, заявила американська сторона.

Мін'юст США 15 березня висунув офіційні обвинувачення двом співробітникам ФСБ - Дмитру Докучаєву і Ігорю Сущину. Вони обвинувачуються в крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo.

Обвинувачення також пред'явлені ще одному росіянину Олексію Бєлану і громадянину Казахстану та Канади Каріму Баратову, які, за даними американського слідства, вчинили на замовлення співробітників ФСБ злом серверів Yahoo.

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