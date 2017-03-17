США призвали РФ выдать обвиняемых в кибератаках россиян

Отсутствие между двумя странами соглашения об экстрадиции не должно стать препятствием для выдачи обвиняемых в серьезных преступлениях, заявила американская сторона.

Минюст США 15 марта выдвинул официальные обвинения двум сотрудникам ФСБ - Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину. Они обвиняются в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.

Обвинение также предъявлены еще одному россиянину Алексею Белану и гражданину Казахстана и Канады Кариму Баратову, которые, по данным американского следствия, совершили по заказу сотрудников ФСБ взлом серверов Yahoo.