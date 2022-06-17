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США заборонили ремонтувати літаки білоруського перевізника "Белавіа" через порушення санкцій

США заборонили ремонтувати літаки білоруського перевізника "Белавіа" через порушення санкцій

Київ • УНН

 • 141919 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. США заборонили компаніям у всьому світі ремонтувати літаки білоруського перевізника “Белавіа” через порушення санкцій. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначається, Міністерство торгівлі США в четвер розширило експортний контроль щодо “Белавіа” через виконання рейсів на літаках Boeing в порушення санкцій, введених після вторгнення росії в Україну. Компаніям у всьому світі тепер заборонено ремонтувати або іншим чином використовувати американські деталі або обладнання для обслуговування флоту “Белавіа”.

Білоруський перевізник порушив санкції, виконуючи рейси в росію, Туреччину, Грузію, ОАЕ і Єгипет.

“Подібно до того, як білорусь незаконно підтримує несправедливу війну росії в Україні, її національна авіакомпанія „Белавіа“ не дотримується наших законів про експорт”, — наголосив помічник міністра торгівлі з контролю за експортом США Метью Аксельрод.

Рішення має перешкодити “Белавіа” використовувати будь-які американські технології для експлуатації свого парку літаків. Заборона стосується як літаків Boeing, так і літаків Embraer.

Видання додає, що в офісі “Белавіа” не надали коментар на запит.

Нагадаємо 

Деякі авіакомпанії з росії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Основна мета — обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки.

Українські Національні Новини

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