США запретили ремонтировать самолеты белорусского перевозчика "Белавиа" из-за нарушений санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. США запретили компаниям во всем мире ремонтировать самолеты белорусского перевозчика “Белавиа” из-за нарушения санкций. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отмечается, Министерство торговли США в четверг расширило экспортный контроль по “Белавиа” из-за выполнения рейсов на самолетах Boeing в нарушения санкций, введенных после вторжения россии в Украину. Компаниям во всем мире теперь запрещено ремонтировать или иным образом использовать американские детали или оборудование для обслуживания флота “Белавиа”.
Белорусский перевозчик нарушил санкции, выполняя рейсы в россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет.
“Подобно тому, как беларусь незаконно поддерживает несправедливую войну россии в Украине, ее национальная авиакомпания „Белавиа“ не придерживается наших законов о экспорте”, — подчеркнул помощник министра торговли по контролю за экспортом США Мэтью Аксельрод.
Решение должно помешать “Белавиа” использовать любые американские технологии для эксплуатации своего парка самолетов. Запрет касается как самолетов Boeing, так и самолетов Embraer.
Издание добавляет, что в офисе “Белавиа” не предоставили комментарий на запрос.
Напомним
Некоторые авиакомпании из россии рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Основная цель — обойти санкции, не позволяющие им обслуживать самолеты.