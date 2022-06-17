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США запретили ремонтировать самолеты белорусского перевозчика "Белавиа" из-за нарушений санкций

США запретили ремонтировать самолеты белорусского перевозчика "Белавиа" из-за нарушений санкций

Киев • УНН

 • 141918 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. США запретили компаниям во всем мире ремонтировать самолеты белорусского перевозчика “Белавиа” из-за нарушения санкций. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, Министерство торговли США в четверг расширило экспортный контроль по “Белавиа” из-за выполнения рейсов на самолетах Boeing в нарушения санкций, введенных после вторжения россии в Украину. Компаниям во всем мире теперь запрещено ремонтировать или иным образом использовать американские детали или оборудование для обслуживания флота “Белавиа”.

Белорусский перевозчик нарушил санкции, выполняя рейсы в россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет.

“Подобно тому, как беларусь незаконно поддерживает несправедливую войну россии в Украине, ее национальная авиакомпания „Белавиа“ не придерживается наших законов о экспорте”, — подчеркнул помощник министра торговли по контролю за экспортом США Мэтью Аксельрод.

Решение должно помешать “Белавиа” использовать любые американские технологии для эксплуатации своего парка самолетов. Запрет касается как самолетов Boeing, так и самолетов Embraer.

Издание добавляет, что в офисе “Белавиа” не предоставили комментарий на запрос.

Напомним 

Некоторые авиакомпании из россии рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Основная цель — обойти санкции, не позволяющие им обслуживать самолеты.

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