США за допомогою санкцій розраховують на зміну політики духовного лідера Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Санкції проти Тегерана, введені Вашингтоном, покликані сприяти зміні позиції керівника і духовного лідера Ісламської Республіки Іран (ІРІ) аятолли Алі Хаменеї, а також зміни практики дій елітних частин Збройних сил (ЗС) ІРІ. Про це написав в авторській статті на сторінках газети Financial Times міністр фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє УНН.
“Ці зусилля є лише частиною стратегії уряду США по зміні поведінки аятоли (Алі) Хаменеї та Корпусу „вартових ісламської революції“ (КВІР, елітний підрозділ ВС Ірану)”, — зазначив керівник американського фінансового відомства.
За словами Мнучіна, ці дії Вашингтона “покладуть край тому полегшення (для Ірану), яке надала адміністрація (екс-президента США) Барака Обами в помилковій надії на зміни в поведінці іранського режиму”. Дії ж адміністрації нинішнього американського лідера, за твердженням міністра, спрямовані на те, щоб “відрізати від всіх джерел доходів режим, який продовжує спонсорувати тероризм, розпалювати глобальну нестабільність і набивати кишені своїх корумпованих лідерів”.
“Шляхом повного відновлення санкцій ця адміністрація закриває главу ядерної угоди, яку президент Дональд Трамп визнав “однією з найгірших і найбільш асиметричних угод, які Сполучені Штати коли-небудь укладали”, — підкреслив міністр фінансів США.
Мнучін також додав, що мінфін США не потерпить, щоб банки, компанії або інші структури стали б діяти в обхід санкцій, що вводяться.
Як повідомляв УНН, голова ЦБ Ірану повідомив про наявність у банків країни альтернатив системі SWIFT.