США с помощью санкций рассчитывают на изменение политики духовного лидера Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Санкции против Тегерана, введенные Вашингтоном, призваны способствовать изменению позиции руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран (ИРИ) аятоллы Али Хаменеи, а также изменению практики действий элитных частей Вооруженных сил (ВС) ИРИ. Об этом написал в авторской статье на страницах газеты Financial Times министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает УНН.
“Эти усилия являются лишь частью стратегии правительства США по изменению поведения аятоллы (Али) Хаменеи и Корпуса „стражей исламской революции“ (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана)”, — отметил руководитель американского финансового ведомства.
По словам Мнучина, эти действия Вашингтона “положат конец тому облегчению (для Ирана), которое предоставила администрация (экс-президента США) Барака Обамы в ложной надежде на изменения в поведении иранского режима”. Действия же администрации нынешнего американского лидера, по утверждению министра, направлены на то, чтобы “отрезать от всех источников доходов режим, который продолжает спонсировать терроризм, разжигать глобальную нестабильность и набивать карманы своих коррумпированных лидеров”.
“Путем полного возобновления санкций эта администрация закрывает главу ядерной сделки, которую президент Дональд Трамп признал “одной из худших и наиболее ассиметричных сделок, которые Соединенные Штаты когда-либо заключали”, — подчеркнул министр финансов США.
Мнучин также добавил, что минфин США не потерпит, чтобы банки, компании или другие структуры стали бы действовать в обход вводимых санкций.
Как сообщал УНН, председатель ЦБ Ирана сообщил о наличии у банков страны альтернатив системе SWIFT.