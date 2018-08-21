США вводять нові санкції через російську кібердіяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати у вівторок запровадили санкції проти двох росіян, однієї російської компанії та однієї словацької фірми за те, що, їхні дії, вірогідно, сприяли іншій російській компанії уникнути санкцій, спрямованих проти зловмисних дій, пов'язаних з кібераактивністю, передає УНН з посиланням на Reuters.
В заяві Казначейства США повідомляється, що під новими санкціями опинились компанії ТОВ Vela-Marine Ltd з Санкт-Петербурга та Lacno S.R.O. зі Словаччини, а також дві особи, що допомогли іншій російській кампанії DiveTechnoService уникати раніше введених санкцій.
У червні Сполучені Штати ввели санкції проти "DiveTechnoService" через закупівлю підводного обладнання та систем дайвінгу для російських державних установ, включаючи розвідувальне агентство ФСБ Росії.
Нагадаємо, 21 серпня США у вівторок ввели санкції проти російських судноплавних компаній за порушення резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що стосуються Північної Кореї.