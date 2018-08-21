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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США вводят новые санкции из-за российской кибердеятельности

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против двух россиян, одной российской компании и одной словацкой фирмы за то, что их действия, вероятно, способствовали другой российской компании избежать санкций, направленных против злонамеренных действий, связанных с киберактивностью, передает УНН со ссылкой на Reuters.

США вводят новые санкции из-за российской кибердеятельности

В заявлении Казначейства США сообщается, что под новыми санкциями оказались компании ООО Vela-Marine Ltd из Санкт-Петербурга и Lacno SRO из Словакии, а также два человека, которые помогли другой российской кампании DiveTechnoService избегать ранее введенных санкций.

В июне Соединенные Штаты ввели санкции против DiveTechnoService из-за закупки подводного оборудования и систем дайвинга для российских государственных учреждений, включая разведывательное агентство ФСБ России.

Напомним, 21 августа США во вторник ввели санкции против российских судоходных компаний за нарушение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся Северной Кореи.

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