США вводят новые санкции из-за российской кибердеятельности

В заявлении Казначейства США сообщается, что под новыми санкциями оказались компании ООО Vela-Marine Ltd из Санкт-Петербурга и Lacno SRO из Словакии, а также два человека, которые помогли другой российской кампании DiveTechnoService избегать ранее введенных санкций.



В июне Соединенные Штаты ввели санкции против DiveTechnoService из-за закупки подводного оборудования и систем дайвинга для российских государственных учреждений, включая разведывательное агентство ФСБ России.



Напомним, 21 августа США во вторник ввели санкции против российских судоходных компаний за нарушение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся Северной Кореи.



