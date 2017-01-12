США ввела санкції проти сирійської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. США ввела санкції проти високопосадовців сирійського режиу за використання хімічної зброї проти власних громадян, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту, передає УНН.
Зазначається, що рішення про введення санкцій було прийнято після публікації висновків Спільного механізму з розслідування (ООН і ОЗХО), згідно з яким сирійський режим використав промисловий хлор в якості зброї проти своїх власних громадян.
Також зазначається, санкції торкнулися представників збройних сил Сирії, ВПС країни, а також вчених, які пов'язані з сирійською програмою озброєнь масового знищення.
Санкційний список містить імена 18 сирійських полковників і генералів.
Як повідомляв УНН, Радбез ООН одноголосно схвалив резолюцію на підтримку припинення вогню в Сирії.